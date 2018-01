- Evers: "Die Schuldentilgung entlastet uns unmittelbar"

Die Berliner Finanzverwaltung will mindestens die Hälfte des Haushaltsüberschusses von mehr als 2,1 Milliarden Euro in die Schuldentilgung stecken. Finanzstaatssekretär Feiler erklärte, das Land sei auch durch Vereinbarungen mit dem Bund rechtlich verpflichtet, mindestens 900 Millionen für den Abbau von Altschulden zu verwenden. Berlins CDU-Generalsekretär Evers begrüßte den Plan des Senats, die Hälfte des Geldes für die Schuldentilgung zu verwenden.



Für die Verwendung des restlichen Geldes müssten "die richtigen Schwerpunkte" gesetzt werden. Schulden abzubauen sei Generationengerechtigkeit, sagte Evers. Außerdem müssten in der jetzigen Niedrigzinsphase teure Altkredite zurückgeführt werden. Evers warnte Linke und Grüne vor Klientelpolitik.



Der finanzpolitische Sprecher der Linken, Zillich, forderte dagegen mehr Geld für Investitionen.



Besonders in Schulen, in der sozialen Infrastruktur, bei Straßen und bei Brücken gebe es großen Nachholbedarf. Angesichts des derzeitigen Zinsniveaus müsse auch etwas gegen die "verdeckte Form von Verschuldung" getan werden, also der Investitionsstau abgebaut werden, so der Linke-Politiker.