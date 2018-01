imago/Rainer Weisflog Bild: imago/Rainer Weisflog

Mi 10.01.2018 | 12:30 | Interviews

- Warnung vor afrikanischer Schweinepest

Nach Fällen in Polen und Tschechien muss auch in Brandenburg damit gerechnet werden, dass die afrikanische Schweinepest ausbrechen könnte. Eine große Ansteckungsgefahr für Tiere bestehe durch kontaminierte Lebensmittel, die rohes oder nicht durchgegartes Schweinefleisch enthielten, sagte der brandenburgische Landestierarzt Nikisch im Inforadio. Problematisch seien beispielsweise weggeworfene Wurstbrote an Raststätten. Bereits im November habe man die über 2.000 Schweinehalter des Landes über Hygienemaßnahmen informiert





Der Erreger ist für den Menschen ungefährlich. Bei Schweinen verläuft die Erkrankung aber in fast allen Fällen tödlich. Es gibt keinen Impfstoff gegen die Seuche. Eine Einschleppung in Zuchtbetriebe könnte deshalb zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) bezeichnete die Lage am Dienstag als "durchaus ernst". Seit mehreren Monaten bereiten sich Bund und Länder auf einen möglichen Ausbruch der Seuche in Deutschland vor. Die Jagd auf Wildschweine wurde intensiviert, so auch am Dienstag entlang der A2 bei Bielefeld. Rund 100 Jäger aus acht Revieren verteilten sich auf rund 900 Hektar Wald entlang der Strecke, die als Hauptverkehrsachse von Osteuropa über Berlin nach Nordrhein-Westfalen gilt.

Gefahr aus Georgien und Russland