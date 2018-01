Bild: rbb Fernsehen/Kontraste

Mi 10.01.2018 | 07:45 | Interviews

- Obdachlose EU-Ausländer in Berlin

Schätzungsweise 60 Prozent der Obdachlosen in Berlin kommen aus Osteuropa, Beobachter gehen allein von 2000 obdachlosen Polen aus. Immer wieder kommt es zu Reibereien, nicht nur zwischen den Obdachlosen, sondern auch mit Passanten – so geschehen im Großen Tiergarten. Wie kann und sollte diesem Thema begegnet werden? Heute berät darüber eine Konferenz unter Leitung von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke). Wir sprechen mit Petra Schwaiger. Sie leitet das Projekt "Frostschutzengel", das sich speziell um obdachlose Osteuropäer in Berlin kümmert.



Berlin will mit einer gesamtstädischen Strategie das wachsende Problem mit Obdachlosen lösen. Das kündigte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bereits Ende des vergangenen Jahres an. Senat, Bezirke, Akteure der Wohnungslosenhilfe und Wohlfahrtsverbände wollen an diesem Mittwoch auf einer Konferenz über neue Vorgehensweisen beraten. Auch Vertreter ausländischer Botschaften sollen einbezogen werden.



Bislang hätten in Berlin die Bezirke die Verantwortung für die Unterbringung obdachloser Menschen und für die Kältehilfe, sagte Breitenbach. Die Bezirke stießen aber zum Teil an die Grenzen ihrer Kapazitäten, auch sei das Engagement unterschiedlich. "Deshalb brauchen wir eine gesamtstädtische Steuerung", so die Senatorin: "Nicht jeder Bezirk soll für sich schauen, wo die Leute untergebracht werden, sondern wir wollen, dass das zentral gesteuert wird, wie bereits bei den Flüchtlingen."

Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken Geld für Sozialarbeit angekündigt - Polen will polnischen Obdachlosen in Berlin helfen Hunderte polnische Obdachlose leben in Berlin. Als EU-Bürger dürfen sie bleiben, Anspruch auf Sozialleistungen haben sie aber meist nicht. Nun hat Polen angekündigt, sich selbst um seine gestrandeten Landsleute kümmern zu wollen.



Wenig Hilfe aus den Herkunftsländern

Die Problemlage habe sich zudem stark verändert, betonte die Sozialsenatorin. "Vor ein paar Jahren war der Obdachlose noch der deutsche Mann zwischen 35 und 55, jetzt sehen wir viel mehr Frauen, mehr Familien, auch mehr ältere und mehr behinderte Menschen", sagte Breitenbach: "Und wir haben Zulauf von EU-Bürgern, die häufig hier stranden. Wir haben ein umfassendes Hilfesystem, aber wir stellen auch fest, dass die Hilfen nicht immer dort ankommen, wo sie gebraucht werden."



Bislang gebe es keine erkennbare Bereitschaft der Botschaften der Herkunftsländer von Obdachlosen aus Ost- und Südosteuropa, Verantwortung für ihre in Berlin auf der Straße lebenden Landsleute zu übernehmen und sich an einer Lösung zu beteiligen, kritisierte die Linken-Politikerin. Daher wurden auch Vertreter der Botschaften zu der Tagung eingeladen. Den betroffenen Ländern müsse klar sein, dass eine Hilfe nach den Berliner Spielregeln laufe, betonte Breitenbach: "Und die heißen, wir helfen den Menschen. Das sage ich, weil die Obdachlosenhilfe in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird."

Mehr Geld für die Wiedereingliederung