rbb/Laura Kingston

Di 09.01.2018 | 07:50 | Interviews

- Was muss sich ändern in Berlins Gefängnissen?

Gleich zum Jahresbeginn hatte Berlin sein neues Aufregerthema: Aus der JVA Plötzensee waren innerhalb weniger Tage gleich neun Häftlinge entkommen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) stand schwer unter Druck und sah sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Mit dem Thema beschäftigt sich am Dienstag auch der Berliner Senat. Die Gewerkschaft der JVA-Beschäftigten bemängelt, es fehle in Berlins Gefängnissen an ausreichend Personal, auch die Gehälter seien zu niedrig. Wo sieht die Leiterin der JVA Moabit, Anke Stein, dringenden Handlungsbedarf?