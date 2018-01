- Nord- und Südkorea an einem Tisch

Hinter der Absicht Süd- und Nordkoreas, wieder Gespräche zu führen, stecken vielfältige Motive. Südkoreanische Forschungsinstitute hatten schon Ende 2017 vorausgesagt, dass Nordkorea im neuen Jahr den Dialog suchen könnte, nachdem es die Entwicklung einer Atomstreitmacht als "abgeschlossen" sieht. Der Schritt soll die Möglichkeiten einer Entspannung ausloten. Kim hat einen Großteil seiner Neujahrsrede auf wirtschaftliche Themen verwendet. Er will demnach 2018 die rückständige Wirtschaft ankurbeln. Die internationalen Sanktionen haben zwar bisher nichts im Atomstreit bewirkt, doch behindern sie die wirtschaftliche Entwicklung.



Konservative Kommentatoren in Südkorea vermuten, dass Kim vor allem Taktik betreibt. Er wolle sich durch die Annäherung an Seoul ein wenig aus den Fesseln der Sanktionen befreien und einen Keil zwischen Südkorea und den USA treiben. Dagegen sieht die linksliberale südkoreanische Zeitung "Hankyoreh" in den Gesprächen grundsätzlich ein gutes Zeichen mit dem "Potenzial, die Tür für eine Dialog zwischen Nordkorea und den USA zu öffnen".



Die Motive Südkoreas liegen auf der Hand. Zunächst einmal will es den Erfolg der Winterspiele und Paralympische Spiele im März. Präsident Moon Jae In will aber mehr. Er äußerte die Hoffnung, die Grundlage für regelmäßige Gespräche schaffen und in Verhandlungen auch auf Nordkorea einwirken zu können, sein Atomprogramm aufzugeben.