- Experte: "Selbstbestimmung steigert Arbeitszufriedenheit"

In der Metall-Industrie wird seit Montag gestreikt, auch in Berlin und Brandenburg: Die Gewerkschaft IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld für die knapp vier Millionen Beschäftigten. Außerdem will sie, dass die Arbeitnehmer die Möglichkeit bekommen, für eine befristete Zeit nur 28 Stunden in der Woche zu arbeiten - das lehnen die Arbeitgeber vehement ab. Fragen dazu an IG Metall-Chef Jörg Hofmann.