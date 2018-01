Doan Tan/VNA/dpa Bild: Doan Tan/VNA/dpa

- "Vietnam will Zeichen gegen Korruption setzen"

Ein vietnamesischer Geschäftsmann verschwindet im Juli 2017 mitten in Berlin. Der Ex-Manager Trinh Xuan Thanh soll in Tiergarten in einen Transporter gezerrt worden sein und über die vietnamesische Botschaft nach Hanoi, nach Vietnam gebracht worden sein. Dort steht er seit heute vor Gericht. "Er soll als Manager eines staatlichen Baukonzerns 125 Millionen Euro unterschlagen haben. Ihm droht die Todesstrafe", berichtet unser Korrespondent Holger Senzel. Der Prozess sei auch eine Machtdemonstration der Kommunistischen Partei.

Nach seiner mutmaßlichen Entführung aus Berlin droht einem vietnamesischen Geschäftsmann jetzt vor Gericht in seiner alten Heimat die Todesstrafe. Der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen kommunistischen Funktionär Trinh Xuan Thanh begann am Montag in der Hauptstadt Hanoi. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, sich als Chef eines staatlichen Konzerns persönlich bereichert zu haben. Das Urteil wird in etwa zwei Wochen erwartet.



Der Fall hatte Schlagzeilen gemacht, weil Thanh im vergangenen Sommer unter rätselhaften Umständen aus Berlin verschwand, wo er sich um Asyl bemüht hatte. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass er vom vietnamesischen Geheimdienst entführt wurde. Vietnam behauptet, dass er freiwillig zurückgekehrt sei. Das südostasiatische Land ist einer der wenigen kommunistischen Ein-Parteien-Staaten, die es noch gibt.

