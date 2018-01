AP Bild: AP

Fr 05.01.2018 | 06:25 | Interviews

- Schlammschlacht zwischen Trump und Bannon

Kann das wirklich sein? Wird jetzt ausgerechnet Steve Bannon zum Kronzeugen gegen Donald Trump? Der ehemalige Chefstratege des US-Präsidenten hat sich in einem Buch geäußert, das gerade die US-Öffentlichkeit elektrisiert. Das Buch heißt "Fire and Fury: Inside the Trump White House" - zu deutsch: "Feuer und Wut: Im Weißen Haus von Trump". Es soll am heutigen Freitag erscheinen. In diesem Buch beschreibt Bannon Trump als realitätsfremden Präsidenten, der in schmierige Geldgeschäfte verstrickt sein soll. Er wirft Trumps Sohn Verrat vor – wegen seiner Kontakte zu einer russischen Anwältin. All das hat es in sich, wie auch US-Korrespondent Thorsten Teichmann berichtet.