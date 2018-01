- Experte: "Verbraucher sollten schnell Updates einspielen"

Sie sind das Herzstück von Computern, Tablets und Smartphones: Prozessoren. In den meisten stecken jene der Hersteller Intel und AMD, und auf eben die können Hacker zugreifen und Passwörter und andere persönliche Daten stehlen. "Das Problem ist schwer behebbar - und es ist eine sehr hohe Zahl von Systemen betroffen", betont Gerhard Schabhüser, Vize-Präsident des Bundesamtes für IT-Sicherheit. Noch habe es keinen aktiven Angriff gegeben, erklärt er. Verbraucher sollten dennoch umgehend "Patches", also Software-Aktualisierungen installieren.

Man kann das als GAU bezeichnen - den Größten Anzunehmenden Unfall in der Computerbranche. Experten haben eine Sicherheitslücke entdeckt, durch die Passwörter, Kryptoschlüssel und damit Daten-Berge gestohlen werden können. Die Schwachstelle liegt im Prozessor, betroffen sind Milliarden Geräte in der ganzen Welt, auch Smartphones. Was nun die Hersteller unternehmen und wie man sich als Verbraucher schützen kann, fasst Inforadio-Reporter Oliver Soos zusammen. Zudem finden Sie hier jede Menge Informationen zum Thema.

Der US-Branchenführer Intel betonte, von der Sicherheitslücke seien nicht nur Intel-Produkte betroffen. Intel-Chef Brian Krzanich sagte im Fernsehsender CNBC, die fehlerhaften Prozessoren kämen "im Grunde genommen in allen modernen Systemen" zum Einsatz.



Die Google-Forscher, die die Sicherheitslücke entdeckten, informierten zunächst die Chip-Hersteller und sicherten die eigenen Systeme. Die Veröffentlichung war eigentlich für den 9. Januar geplant. Sie wurde jedoch vorgezogen, nachdem Medienberichte über eine Sicherheitslücke in Intel-Chips erschienen waren.



Für die deutschen Unternehmen dürften dem Digitalverband Bitkom zufolge keine größeren Kosten durch die Schwachstellen in Computerchips entstehen. "Die Belastung der deutschen Wirtschaft durch die jüngst bekanntgewordenen Sicherheitslücken in Mikroprozessoren dürfte gering ausfallen", sagte der für IT-Sicherheit zuständige Bitkom-Experte Nabil Alsabah am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Anbieter von Betriebssystemen haben in den vergangenen Monaten bereits daran gearbeitet, die am Mittwoch enthüllten Hardware-Lücken über Softwarelösungen zu schließen."



Betriebe, aber auch Privatnutzer sollten jetzt die Betriebssysteme ihrer Geräte möglichst schnell aktualisieren, um mögliche Angriffe zu vermeiden. So habe etwa Microsoft bereits ein Update für sein Betriebssystem Windows 10 veröffentlicht. Auch Google habe dies bereits für die eigenen Android-Handys getan, ebenso Apple für sein Betriebssystem MacOS.