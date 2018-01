Do 04.01.2018 | 12:25 | Interviews

- #metoo-Debatte: Dieter Wedel unter Druck

Bislang sorgten in den USA Vorwürfe des sexualisierten Machtmissbrauchs in der Filmbranche für Schlagzeilen und lösten die "metoo-"Debatte aus - jetzt gibt es auch einen Fall in Deutschland. Drei Schauspielerinnen werfen Regisseur Dieter Wedel sexuelle Übergriffe vor. Die Fälle liegen rund 20 Jahre zurück. Patricia Riekel, ehemalige Chefredakteurin der Bunten, beschreibt Wedel im Inforadio als einerseits höflich und professionell. Aber: "Vor mir haben sich schon mehrere Schauspielerinnen über ihn und seinen teils tyrannischen Umgang beklagt." Wedel nutze Schwächen am Set sehr wohl aus, meint sie. Als Antwort fordert Riekel mehr Schutz für junge Frauen in der Filmbranche.

Der Regisseur Dieter Wedel hat derweil die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer am Mittwochabend veröffentlichten Stellungnahme seines Anwalts Michael Philippi heißt es, Wedel werde durch die erhobenen Verdächtigungen, "die auf angebliche Vorfälle von vor 20 und mehr Jahren gestützt werden, einem massiven öffentlichen Pranger ausgesetzt".



Der Anwalt verweist auf eine eidesstattliche Erklärung Wedels, wonach die von mehreren Schauspielerinnen gegen ihn erhobenen Vorwürfe "unzutreffend und nicht gerechtfertigt" seien. Er habe zu keinem Zeitpunkt diesen oder anderen Frauen in irgendeiner Form Gewalt angetan. Wedel bedaure, dass er Schauspielerinnen und Schauspieler "insbesondere am Set manchmal überharter, wohl auch verletzender Kritik ausgesetzt" habe.



Schauspielerin Jany Tempel im Jahr 1994 | Bild: imago/APress

Jany Tempel: "Er hat mich zum Sex gezwungen"

Im Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit" erhoben die ehemaligen Schauspielerinnen Jany Tempel und Patricia Thielemann sowie eine weitere Frau, die anonym blieb, zum Teil schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den 75-jährigen Fernsehregisseur.



Tempel sagte demnach, Wedel habe sie 1996 in einem Hotelzimmer in München im Bademantel zu einem Vorstellungstermin empfangen. "Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst." Sie habe "bitte nicht" gerufen, aber er habe sie aufs Bett geworfen und zum Sex gezwungen.



In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Magazin bestreitet der Regisseur diesen Vorwurf. Er könne ausschließen, dass er diese Frau oder eine andere Schauspielerin für ein Vorsprechen im Bademantel empfangen habe. Dieser Frau gegenüber "war ich definitiv nie gewalttätig, ich habe sie nicht 'gepackt', 'an die Wand gepresst' und auch nicht 'mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr' gezwungen", erklärte Wedel.



Patricia Thielemann am Filmset im Jahr 1994

Auch Thielemann berichtet über Vorfall im Hotelzimmer