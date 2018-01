- Kriminologe Küch: "Politik muss konsequenter abschieben"

Vor allem durch nordafrikanische Flüchtlinge ist es nach einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zwischen 2014 und 2016 zu einem spürbaren Anstieg von Gewalttaten gekommen. Demnach stieg als Fallbeispiel in Niedersachsen die Zahl der Gewalttaten um gut zehn Prozent. Ulf Küch wertet mit seiner SoKo in Braunschweig die Straftaten von Flüchtlingen aus. Er betont im Inforadio: "Das Problem sind nicht die Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder dem Irak, sondern Perspektivlose und oft wenig Gebildete aus Nordafrika." Die Politik müsse Kriminelle endlich konsequent abschieben, fordert er.



Die Kriminologen untersuchten am Beispiel Niedersachsen die Entwicklung der Gewaltkriminalität vor allem bei Flüchtlingen. Nach einem jahrelangen deutlichen Rückgang stiegen die Gewalttaten in dem Bundesland in den Jahren 2015 und 2016 demnach um 10,4 Prozent an. Zu 92,1 Prozent sei dies Flüchtlingen zuzurechnen. Zu knapp der Hälfte erklären Pfeiffer sowie seine Mitautoren Dirk Baier von der Schweizer Hochschule ZHAW und Sören Kliem vom KFN dies mit dem starken Flüchtlingszuzug. Als weitere Faktoren für die Zunahme der Gewalttaten nannten sie unter anderem den hohen Männeranteil.



Knapp zwei Drittel der in Niedersachsen registrierten Gewalttaten von Flüchtlingen seien jungen Männern zuzurechnen, die "in jedem Land der Welt" bei Gewalt- und Sexualdelikten deutlich überrepräsentiert seien. Dabei spielten auch "gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen" in den überwiegend muslimischen Herkunftsländern eine bedeutende Rolle.