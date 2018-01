- Olympisches Tauwetter zwischen Nord- und Südkorea

Im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea gibt es leichte Hoffnung: Beide Seiten haben nach zwei Jahren Pause eine wichtige grenzüberschreitende Telefonleitung wieder in Betrieb genommen. Am Montag hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überraschend Gespräche mit Südkorea angeboten. Diese könnten bereits nächste Woche stattfinden. "Nordkorea leidet unter dem Embargo, und selbst China wendet sich ab. Möglicherweise hat sich da der Druck erhöht", analysiert unser Korrespondent Frank Hollmann.

Nord- und Südkorea hatten in den vergangenen Tagen vorsichtige Signale der Entspannung ausgesandt: Kims Neujahrsansprache wurde als Zeichen der Dialogbereitschaft mit dem Süden gewertet, am Dienstag schlug Seoul für kommende Woche Gespräche mit dem Norden auf hoher Ebene vor. Nordkorea kündigte daraufhin an, den Kommunikationskanal nach Südkorea wieder einrichten zu wollen. Seoul wertete den Vorstoß aus Pjöngjang als "sehr bedeutsam".



Kim hatte in seiner Neujahrsansprache auch angedeutet, sein Land könne an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen. Der Chef des Organisationskomitees der Winterspiele, Lee Hee Beom, sagte am Mittwoch, Südkorea sei gut vorbereitet auf eine Teilnahme nordkoreanischer Sportler. Demnach steht ein Kreuzfahrtschiff bereit, um die Athleten aus dem Norden in den Süden zu befördern und während der Spiele zu beherbergen.