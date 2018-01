Paul Zinken/dpa Bild: Paul Zinken/dpa

Mi 03.01.2018 | 07:25 | Interviews

- Brux: "Die Fehler müssen aufgeklärt werden"

Gleich neun Häftlinge sind in den vergangenen Wochen aus dem Gefängnis Plötzensee entkommen oder vom Freigang nicht zurückgekehrt. In ganz Deutschland sorgt die Berliner Justizvollzugsanstalt für Schlagzeilen und mitunter für Häme und Spott. Längst ist die Ausbruchserie aber auch zum Politikum geworden, die Opposition fordert den Rücktrit von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Dessen Sprecher Sebastian Brux sagte im Inforadio, die Schwachstellen im Vollzug müssten gefunden und beseitigt werden.



CDU-Fraktionschef Florian Graf sagte am Dienstagabend im rbb-Fernsehen wörtlich, die rot-rot-grüne Regierung in Berlin feiere "Tage der offenen Tür für Gefangene". Behrendt habe sich für den Strafvollzug nicht interessiert, deswegen müsse er entlassen werden.



In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr waren insgesamt neun Männer aus Plötzensee geflohen. Vier von ihnen brachen aus, fünf kehrten nicht mehr aus dem offenen Vollzug zurück. Inzwischen sind drei der Männer wieder in Gewahrsam: zwei haben sich gestellt, einer ist gefasst worden.

Eine derartige Ausbruchsserie aus einem deutschen Gefängnis ist selten - und lässt den Druck auf Berlins Justizsenator weiter steigen. Neun Gefangene verschwinden innerhalb von fünf Tagen aus dem Gefängnis Plötzensee im Nordwesten Berlins. Die Opposition spricht hämisch vom "Haus der offenen Tür". Besonders peinlich für Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne): Nach dem spektakulären ersten Ausbruch von vier Männern am Donnerstag hatte er verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Dann flohen direkt nach dem Ausbruch sowie am Samstag und Sonntag je ein Häftling aus demselben Gefängnis. Am Montag kletterten zwei weitere Ausreißer aus dem Fenster einer Nachbarzelle.



Infobox: Spektakuläre Gefängnisausbrüche Kaum eine List, die sich Häftlinge noch nicht ausgedacht hätten, um aus dem Gefängnis auszubrechen.



Da ist zum Beispiel der britische Betrüger, der sich 2014 ein Mobiltelefon in seine Zelle in Wandsworth südwestlich von London schmuggeln lässt. Nicht etwa, weil er den Pizzaboten rufen will oder seiner Mutter zum Geburtstag gratulieren. Mit dem Smartphone erstellt er eine Website, die der offiziellen der Justizbehörden enorm ähnlich sieht. Von dieser Domain aus sendet er eine Mail an das Gefängnis und ordnet seine eigene Freilassung an - mit Erfolg. Wenige Tage später stellt er sich aber den Behörden.



Oder "El Chapo", der wohl berüchtigtste Drogenboss Mexikos: Zwei Mal gelingt ihm der Ausbruch aus einem Hochsicherheitsgefängnis, zuletzt 2015 in der Stadt Almoloya de Juárez. 1,5 Kilometer lang ist der Tunnel, durch den er aus der Duschkabine seiner Zelle flieht. Ein halbes Jahr später wird "El Chapo" erneut gefasst.



Mit einer viel einfacheren Methode entkommt ein Dieb 2013 aus einem Dresdner Gefängnis: Er gibt sich als ein ähnlich aussehender Mithäftling aus, der entlassen werden sollte. Rabiater gehen hingegen 1993 die Komplizen eines mehrfachen Mörders zu Werke. Mit einem gestohlenen Panzer der Bundeswehr durchbrechen sie in Schwalmstadt (Hessen) vier Tore des Gefängnisses, laden den Häftling auf und fahren davon.



Nur mittlere Sicherheitsstufe in Plötzensee

Diese letzten fünf geflohenen Häftlinge saßen allerdings im sogenannten offenen Vollzug mit genehmigtem Ausgang und weniger strengen Sicherheitsvorkehrungen. Oft gibt es keine Gitter vor den Fenstern und auch keine Zäune. Diese "Entweichungen", wie die Justiz sie nennt, passieren häufiger und sind daher streng genommen keine Ausbrüche.



Behrendt verwies darauf, dass in den vergangenen Jahren allein aus dem offenen Vollzug in Plötzensee jeweils zwischen 10 und 43 Häftlinge entwichen. Dabei ging es oft um Menschen, gegen die eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe verhängt wurde, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Häufig sind das Schwarzfahrer und keineswegs Schwerkriminellen. Einer dieser Männer wurde von der Polizei gefasst. Auch von den ersten vier Ausbrechern stellte sich am Dienstag einer zusammen mit seinem Anwalt. Nach den sieben verbliebenen Männern fahndet die Polizei.



In der JVA Plötzensee mit 360 Insassen herrscht nur eine mittlere Sicherheitsstufe. Mörder, Vergewaltiger und Serientäter sitzen in Berlin vor allem in einem der sechs Gefängnisse: der JVA Tegel, Deutschlands größtem geschlossenen Knast. Dort liegt der letzte Ausbruch schon viele Jahre zurück. 1998 schmuggelt sich ein Mann mit einem Lieferwagen heraus.

Senator kündigt Kommission an