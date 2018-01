Gregorio Borgia/AP Bild: Gregorio Borgia/AP

Mi 03.01.2018 | 09:05 | Interviews

- Armut und Verzweiflung sind die Ursachen

Sie schwillen Tag für Tag an, die Proteste gegen die iranische Regierung. Was als Demonstration gegen steigende Preise und immer mehr Arbeitslosigkeit in dem Land begann, hat sich inzwischen zu einem grundsätzlichen Richtungsstreit ausgeweitet - mit schon jetzt mehr als 20 Toten. Wohin führt dieser Konflikt noch? Dr. Bahman Nirumand schreibt für die Böllstiftung den monatlich erscheinenden "Iran-Report". Er sagte im Inforadio, der Protest sei nicht "organisiert": Ursache sei ein Gemisch verschiedener Ursachen von Unzufriedenheit in der Bervölkerung.

Die Menschen seien betroffen von der katastrophalen Wirtschaftslage, der Arbeitslosigkeit, von der "himmelschreienden Korruption" und von den teuren Preisen. Inzwischen habe die Armut auch Teile der iranischen Mittelschicht erfasst. "Die Menschen sind verzweifelt und wütend. Sie sehen, dass die oberen Schichten immer reicher werden und die unteren immer ärmer." Der Grund: Nach Aufhebung der Sanktionen gegen das Land sei der vom Regime erhoffte Wirtschaftsaufschwung ausgeblieben. Hierfür ist unter anderem auch der ständige Machtkampf verantwortlich, den die gemäßigte Regierung mit den erzkonservativen Hardlinern ausfechten muss.



Die Unruhen im Iran stellen die Führung in Teheran vor die schwerste Bewährungsprobe seit den Massenprotesten 2009, die durch die umstrittene Wiederwahl von Präsident Mahmud Ahmadinedschad ausgelöst wurden. In den vergangenen Tagen wurden nach Angaben der Behörden mehr als 20 Menschen getötet, Hunderte festgenommen. Es folgen einige Fakten und Faktoren, die die aktuelle Entwicklung im Iran beeinflussen.



DER VERLAUF DER DEMONSTRATIONEN



Zehntausende Menschen sind seit Beginn der Proteste am Donnerstag in Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Iran, im ganzen Land auf die Straße gegangen. Ihr Hauptaugenmerk lag zunächst auf Wirtschaftsthemen. Der Unmut richtete sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit, deutliche Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln wie Eiern und das Vorhaben der Regierung, im kommenden Jahr die Treibstoffpreise zu erhöhen.



WIE SIND DIE DEMONSTRANTEN ORGANISIERT?



Anders als 2009, als die Demonstranten eine Reihe konkreter Reformen forderten, wirken die aktuellen Proteste spontaner. Sie scheinen nicht zentral von einigen Anführern, die die Behörden identifizieren und festnehmen könnten, organisiert zu sein. Die Demonstranten kommen aus unterschiedlichen Schichten und haben unterschiedliche Forderungen. Der Großteil scheint jedoch jung zu sein und aus der Arbeiterschicht zu stammen. Dies könnte für die Regierung ein größeres Risiko darstellen, nachdem 2009 vor allem die Mittelschicht auf die Straße gegangen war: Bisher galten die ärmeren Schichten als loyale Anhänger der Islamischen Republik. Andererseits gehen die Sicherheitskräfte möglicherweise davon aus, dass sie die Proteste so besser eindämmen können. Bisher hat sich keine Partei hinter die Demonstranten gestellt, und den Arbeitern fehlt die Unterstützung starker Gewerkschaften. 2009 bestand die Strategie der iranischen Führung unter anderem darin, die Spitzen der Opposition unter Hausarrest zu stellen.

