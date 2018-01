- Fall Storch: Domscheit-Berg rechnet mit Verurteilung

Seit gestern gilt es und schon heute hat es Twitter das erste Mal angewendet: das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es verpflichtet Facebook, Twitter & Co., strafbare Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen. Genau das hat Twitter mit einem Tweet von AfD-Politikerin Beatrix von Storch gemacht. Sie hat sich sehr abfällig über einen arabischen Tweet der Kölner Polizei geäußert. Twitter hat daraufhin den Account von Frau von Storch vorübergehend gesperrt. Die Netzpolitikerin von den Linken, Anke Domscheit-Berg, begrüßt das und geht von einer Verurteilung wegen Volksverhetzung aus. Zugleich findet sie auch kritische Worte zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Nach einer islamfeindlichen Twitter-Botschaft verzeichnet die Kölner Polizei eine wachsende Zahl von Strafanzeigen gegen die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Bis zum Dienstagvormittag sei die Zahl der Anzeigen wegen Verdachts auf Volksverhetzung auf bis zu 90 angewachsen - bei weiter steigender Tendenz, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn der Nachrichtenagentur AFP. Auch die Kölner Polizei hatte Anzeige gegen von Storch erstattet. Von Storch hatte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter darüber empört, dass die Kölner Polizei ihre Informationen zu den Neujahrsfeiern in mehreren Sprachen, darunter Arabisch, verbreitet hatte. "Was zur Hölle ist in diesem Land los, wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch?", schrieb von Storch. "Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?"

Inzwischen prüft die Staatsanwaltschaft auch mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel. Sie habe per Twitter auf die Löschung eines möglicherweise volksverhetzenden Tweets der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch reagiert, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Willuhn am Dienstag Reuters TV. "Auch das sehen verschiedene private Dritte als Volksverhetzung an", sagte er. Der Staatsanwaltschaft Köln sei dies in einem zweiten Vorgang vorgelegt worden, um zu prüfen, was weiter zu tun sei.