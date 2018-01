dpa Bild: dpa

Di 02.01.2018 | 12:25 | Interviews

- Ausbrüche: Justizsenator unter Druck

Einer der Häftlinge, die aus der JVA Plötzensee über einen Lüftungsschacht getürmt waren, hat sich gestellt. Das teilte Berlins Justizsenator Behrendt via Twitter mit. Unterdessen wächst der Druck auf den Grünen-Politiker - auch innerhalb der Koalition. Der Berliner Landeschef des Bundesverbands der Strafvollzugs-Bediensteten Deutschland, BSBD, Thomas Goiny, fordert im Inforadio grundsätzlich mehr Personal - und zunächst einmal mehr Informationen über die Ausbrüche: "Wir wollen eine vernünftige Sachaufklärung. Dafür sollte man dem Justizsenator noch Zeit einräumen."

Einer der vier Gefangenen, die am vergangenen Donnerstag aus der JVA Plötzensee über einen Lüftungsschacht geflohen waren, hat sich mit seinem Anwalt gestellt. Das teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag via Twitter mit. Er werde nun in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt. Damit sind insgesamt noch fünf Häftlinge auf der Flucht. Vergangenen Donnerstag waren vier Insassen mit einer spektakulären Aktion geflohen. Am Freitag kehrte ein weiterer Gefangener nicht aus dem offenen Vollzug zurück, und am Neujahrsmontag wurde dann bekannt, dass zwei Männer über ein Gitterfenster geflohen waren. Von diesen war aber noch am Abend einer freiwillig zurückgekehrt.

Opposition äußert scharfe Kritik

Nach diesen vermehrten Ausbrüchen aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee werden offene Rücktrittsforderungen an Justizsenator Behrendt laut - auch aus den Reihen der rot-rot-grünen Koalition. Das Ganze sei für einen Justizsenator "eigentlich ein Rücktrittsgrund", twitterte der SPD-Abgeordnete Joschka Langenbrinck. "7 Ausbrüche in 5 Tagen aus 1 Berliner Knast. Rekord. Wer will nochmal, wer hat noch nicht?"



"Berlin kann sich keinen justizpolitischen Dilettanten im Senat leisten", erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, am Dienstag. Behrendt müsse gehen. Der FDP-Innenexperte Marcel Luthe erklärte, Behrendt müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass die JVA Plötzensee ein "Haus der offenen Tür" sei. Die AfD kritisierte: "Dieser Justizsenator ist eine Schande für Berlin. Während die Klos gegendert, die Zellen luxusausgestattet und die Essenssäle auf Hotelniveau gebracht werden, steigen die Ausbrüche aus Berlins Gefängnissen auf Rekordniveau."

Behrendt lehnte personelle Konsequenzen ab

Behrendt selbst hatte nach der ersten Flucht vergangene Woche personelle Konsequenzen abgelehnt. Er sei aber bereit, dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag dem rbb-Inforadio. In der JVA Plötzensee werde es eine "Schwachstellenanalyse" geben - alle Routinen würden überprüft. Die Sicherheitsvorkehrungen seien bereits verstärkt worden, auch in den anderen Berliner Vollzugsanstalten. Zu den erneuten Ausbrüchen hat sich der Senator noch nicht geäußert.

Bund der Strafvollzugsbediensteten fordert mehr Personal

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten fordert unterdessen mehr Personal für die Gefängnisse. Man habe in der Vergangenheit viel "Personal eingebüßt": "Das macht sich jetzt bemerkbar. Sogenannte innere Sicherheitsrunden werden in den verschiedenen Anstalten gar nicht mehr gelaufen, weil wir zum Abend und in der Nacht gar nicht das Personal haben." Goiny forderte im rbb-Inforadio zudem, die Besoldung der Vollzugsbeamten zu erhöhen, "um diesen Beruf auch weiterhin attraktiv zu gestalten". Hier sei nicht nur der Justizsenator gefordert: "Das ist eine Frage des gesamten Senats. Da muss sich der Regierende Bürgermeister und vor allem der Finanzsenator endlich mal bewegen."

Flucht durchs Zellenfenster - trotz offenen Vollzugs

Die beiden jüngsten Ausbrüche ereigneten sich am Montagmorgen. Zwei Männer hätten ein Gitterfenster in der Zelle eines Mithäftlings manipuliert und seien dann durch dieses Fenster geflüchtet, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. "Dabei hätten sie das Gefängnis auch einfach am nächsten Morgen durch die Tür verlassen können", so der Sprecher am Dienstagmorgen. Denn die beiden Häftlinge befanden sich wegen mehrfachen Schwarzfahrens im offenen Vollzug, durften das Gefängnis also tagsüber verlassen, sie mussten nur hinter Gittern übernachten. "Absurd und merkwürdig" hatte der Sprecher diese Flucht am Vortag genannt. Einer der beiden Männer sei dann aber am Abend freiwillig zurückgekommen, erklärte der Justizsprecher weiter. Der Zurückgekehrte hätte seine Strafe noch bis zum 18. Februar absitzen müssen, der zweite bis zum 31. März. Die Privilegien des offenen Vollzugs hätten die beiden durch ihre Flucht verwirkt und müssten nun den Rest der Strafe im geschlossenen Vollzug verbringen.



Laut "Bild" handelt es sich um einen 44- und einen 21-Jährigen; sie sollen wegen Leistungserschleichung und Diebstahls eingesessen haben. Die Flucht fiel demnach erst auf, als Beamte am Montagmorgen die Häftlinge durchzählten. Wie die beiden Männer in die Nachbarzelle gelangen und dort das Fenster öffnen konnten, ist bislang nicht bekannt.