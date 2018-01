Artur Bogacki/imago Bild: Artur Bogacki/imago

Di 02.01.2018 | 09:25 | Interviews

- Was andere besser machen: Wohnen in Wien

Auf dem Wiener Wohnungsmarkt herrschen Verhältnisse, von denen deutsche Mieter nur träumen können. Das Rezept erscheint simpel: In keiner anderen Stadt Europas wird sozialer Wohnungsbau in so großem Stil betrieben wie in Wien. Laut der städtischen Wohnbaugesellschaft “Wiener Wohnen“ liegt die durchschnittliche Miete in einer Gemeindewohnung bei 6,30 Euro pro Quadratmeter, Betriebskosten inklusive. Und wer einmal drin ist, kann für immer bleiben. Was die Wiener richtig machen, schildert unser Korrespondent vor Ort, Srdjan Govedarica.