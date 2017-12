Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Berlin wird ausgeweitet. Vom 1. Januar an haben Eltern von Kindern ab einem Jahr das Recht auf sieben Stunden Tagesbetreuung ihrer Kleinen in einer Krippe oder Kita. Bisher waren es fünf Stunden täglich. Wer eine längere Betreuungszeit benötigte, musste dies bisher nachweisen. Dies ist künftig erst bei mehr als sieben Stunden am Tag erforderlich. Das Kita-Förderungsgesetz sieht ab 1. August auch eine Grenze für Zuzahlungen von Eltern an die Kita vor. Noch ist jedoch nicht festgelegt, wo diese Grenze liegen wird.