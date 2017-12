- Mit Druck für Tegel

In diesen letzten Tagen des Jahres sprechen wir mit Menschen, die 2017 wichtige Entscheidungen getroffen haben. Einer davon ist Michael Pfeiffer. Im März fällte der parteilose Bürgermeister von Gaggenau in Baden-Württemberg eine Entscheidung von hoch diplomatischer Bedeutung: Er sagte einen Auftritt des türkischen Justizministers in der Festhalle der Stadt ab. Rückblickend sagte er im Inforadio: "Es war uns schon klar, dass wir damit in die Bundespolitik eingreifen. Uns interessierte jedoch allein der Aspekt der Sicherheit."