Sa 30.12.2017 | 07:44 | Interviews

- Kurze Zündschnüre und verlorene Hände

Zu Silvester herrscht in Berlin für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste immer Ausnahmezustand. Erfahrungen der letzten Jahre zeigen immer wieder dieselbe Bilanz der unkontrollierten privaten Knallerei: Brände, Sachbeschädigungen in Millionenhöhe und nicht zuletzt viele, viele Verletzte. Um die kümmert sich Dr. Simon Trach als Chirurg im Unfallkrankenhaus Berlin. Vor allem an Silvester behandelt er dort schwerste Hand- und Gesichtsverletzungen. Für ein Böller-Verbot ist er trotzdem nicht, aber für einen sorgsameren Umgang mit den kleinen Sprengkörpern.

Mehr auf rbb|24 imago/STPP Silvesterparty am Brandenburger Tor - Erstmals Schutzzone für Frauen auf der Festmeile Für Besucherinnen der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine spezielle Schutzzone eingerichtet. Dorthin sollen sich Frauen wenden können, falls sie auf der Partymeile belästigt oder bedroht werden sollten.



Kurz vor dem Jahreswechsel hat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) Feuerwehr und Polizei seinen Dank für ihren Einsatz an Silvester ausgesprochen. Dieser gelte insbesondere auch für die vielen Freiwilligen, "die selbstlos ihre eigene Freizeit und Silvesterfeier hinter den Einsatz für unser Gemeinwohl zurückstellen", hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Senators. Als Zeichen seiner Wertschätzung will Geisel am Silvesterabend auch Dienststellen der Polizei und Feuerwehr besuchen. Unter den 1400 Feuerwehrleuten im Silvesterdienst sind knapp 500 Freiwillige, rund 1600 zusätzliche Polizisten sind im Einsatz.

Klagen über Gewalt gegen Retter