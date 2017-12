- VW-Sonderermittler kann sofort loslegen

Volkswagen hat im Streit um einen Sonderprüfer im Dieselskandal eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht erlitten. Die zuständigen Richter lehnten den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab. VW hatte in Karlsruhe beantragt, dass der wegen des Dieselskandals eingesetzte Sonderprüfer nicht tätig werden dürfe, solange über die Verfassungsbeschwerde noch nicht entschieden sei. "Der Sonderermittler kann sofort mit seiner Arbeit beginnen", berichtet Peter Hornung (ARD).



Volkswagen sieht durch den Einsatz des Sonderermittler seine Grundrechte verletzt. Zudem habe das Unternehmen selbst bereits erhebliche Aufklärungsarbeit geleistet, erklärte ein Konzernsprecher am Freitag. Er verwies auf die Untersuchung durch die von VW beauftragte Kanzlei Jones Day und das von den US-Behörden veröffentlichte Statement of Facts, in dem der Konzern den Abgasbetrug einräumt. Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung hält der Autobauer den Bericht von Jones Day unter Verschluss.



Den Erlass einer einstweiligen Anordnung lehnte das Bundesverfassungsgericht ab, weil der Konzern nicht ausreichend dargelegt habe, dass ihm schwere Nachteile entstehen, wenn keine einstweilige Verfügung erlassen wird. Zudem sei die Dringlichkeit einer sofortigen Entscheidung nicht hinreichend dargelegt worden, hieß es in der vom Gericht veröffentlichten Begründung.