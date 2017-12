- Kieker: "Das macht keinen guten Eindruck auf Besucher"

Das Verwaltungsgericht Berlin hat die von der Senatsverwaltung festgelegten Sonntagsöffnungen für 2018 in der Hauptstadt gekippt. Damit dürfen Läden sonntags während der Grünen Woche, der Berlinale und der ITB vorerst nicht öffnen. Geklagt hatte die Gewerkschaft Verdi. Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin, kritisiert im Inforadio diese Entscheidung scharf: "Das ist keine Reiseanimation, wenn hier alles verrammelt ist. Ich hoffe auf eine Revision dagegen." Auch für den stationären Handel, der sich gegen den Online-Handel behaupten müsse, sei diese Gerichtsentscheidung keine gute Nachricht.



Zur Berlinale, zur Grünen Woche und zur Internationalen Tourismusbörse sollten die Geschäfte in Berlin auch am Sonntag öffnen dürfen. Doch das Verwaltungsgericht hat dies vorerst untersagt - sehr zur Freude von Verdi, doch Senat und Einzelhandel sind sauer.

Im vergangenen November hatte die zuständige Senatsverwaltung drei Sonntage (28. Januar, 18. Februar und 11. März) im ersten Halbjahr 2018 festgelegt, an denen berlinweit Läden ausnahmsweise in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen dürfen. Als Begründung wurde angeführt, dass die damit verbundenen Großereignisse wie Grüne Woche oder ITB mit hohem Besucheraufkommen eine Geschäftsöffnung berlinweit erforderlich machten.



Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts reicht jedoch allein der Umstand, dass ein Ereignis "berlinweite Bedeutung" habe, für ein öffentliches Interesse an einer ausnahmsweisen Ladenöffnung am Sonntag nicht aus. Zwar bestehe bei starkem Besucherstrom ein Bedürfnis nach offenen Verkaufsstellen, doch erstreckten sich die ausgewählten Anlassveranstaltungen auf mehrere Tage und "deren Besucher könnten werktags und damit zu 80 Prozent der Veranstaltungszeit einkaufen", so die Richter.