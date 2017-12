- Droht der Küsten-Streit zu eskalieren?

Es gibt einen Grenzstreit – mitten in Europa. Die beiden EU-Staaten und NATO-Mitglieder Slowenien und Kroatien diskutieren seit 25 Jahren über den Verlauf der Land- und Seegrenze. Nun wird ein internationaler Schiedsspruch gültig, gegen den sich allerdings Kroatien wehrt. "Es geht vor allem um das fischreiche Meer", erklärt unser Korrespondent Srdjan Govedarica. Mit einem ernsthaften Konflikt sei aber nicht zu rechnen, schränkt er ein.

Ein von der EU durchgesetztes internationales Schiedsgericht hatte im vergangenen Sommer Slowenien zwei Drittel der seit Jahrzehnten umstrittenen Bucht von Piran auf der Halbinsel Istrien an der nördlichen Adria zugesprochen. Kroatien hatte das Schiedsverfahren nach slowenischen Verstößen gegen Prinzipien des Schiedsgerichts schon 2015 verlassen und betrachtet das Urteil als "null und nichtig". Während der Schiedsspruch auf See Slowenien mehr Rechte und auch den Zugang zu internationalen Gewässern einräumt, erreichte Kroatien bei der Ziehung der Landgrenze Vorteile.

Slowenien will den internationalen Schiedsspruch ohne wenn und aber umsetzen. "Seine Umsetzung ist eine internationale Verpflichtung für Slowenien wie auch für Kroatien", sagte Regierungschef Miro Cerar am Mittwoch in Ljubljana.



Slowenien habe alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Übernahme seiner neuen Hoheitsgewässer getroffen, sagte der Regierungschef weiter. "Die Umsetzung des Schiedsurteils beginnt nach dem 29. Dezember." Slowenien werde damit am 30. Dezember beginnen. Sollte sich Kroatien weiter weigern, den Schiedsspruch anzuerkennen, wäre das nach Cerars Worten "gegen die Zivilisationsstandards und gutnachbarlichen Beziehungen" gerichtet. In beiden Ländern werden gewaltsame Zusammenstöße von Polizei und Fischern nicht ausgeschlossen.