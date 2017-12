- Silvesterböller: Tradition oder nur noch lästiges Übel?

Am heutigen Donnerstag beginnt offiziell der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Der Chef der Berliner Feuerwehr, Landesbranddirektor Gräfling, hat davor gewarnt, illegale Böller zu kaufen. Ihre Sprengkraft sei deutlich heftiger als bei legalem Feuerwerk. Daher sei auch die Verletzungsgefahr sehr viel größer, sagte Gräfling dem rbb. In der Düsseldorfer Altstadt gilt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ein Böllerverbot. Der ordnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Rat Düsseldorfs, Herz, sagte im Inforadio, mit diesem Verbot habe man gute Erfahrungen gemacht: "Alle Beteiligten haben gesagt, dass das Silvester in der Altstadt friedlicher geworden ist. Es hat ganz klar weniger Verletzungen gegeben. Insgesamt ist ausgelassen gefeiert worden. Die Gastwirte waren auch zufrieden. Und insofern ist dieses Jahr das Böllerverbot sehr geräuschlos erlassen worden. Das hat es kaum Diskussionen in der Presse oder sonstwie gegeben."

Hundebesitzer können ein Lied davon singen: Für unsere Freunde auf vier Pfoten, die wesentlich empfindlichere Ohren haben als wir, wird Silvester zu einer einzigen Lärmhölle. Wer jemals versucht hat, seinen zitternden, panischen Liebling unter dem Sofa zu beruhigen, weiß wovon die Rede ist. Doch nicht nur Hundehaltern geht die Knallerei auf die Nerven. Wer also ein ruhiges Silvester verbringen will, dem seien folgende Ziele empfohlen:



Rothenburg ob der Tauber: Hier sind sämtliche Raketen und andere Feuerwerkskörper tabu. Grund ist der historische Stadtkern mit seinen vielen Fachwerkshäusern. Dasselbe gilt für Goslar. Auch im schwäbischen Tübingen herrscht nach dem verheerenden Großbrand in der Silvesternacht vor vier Jahren komplettes Knallverbot. Ursache damals war eine Feuerwerksrakete, die sich in einem Dach verfangen hatte.

Auch mehrere Naturschutzgebiete in der Lüneburger Heide werben inzwischen mit einem "ruhigen Jahreswechsel". Dort herrscht zwar kein Verbot, doch die Unterkünfte sind so abgelegen, dass man vom Feuerwerk in den Städten kaum etwas hören dürfte.

Auch Ortschaften mit reetgedeckten Häusern sind ein Garant für Ruhe zu Silvester, zum Beispiel die Inseln Sylt, Amrum und Föhr. Hier darf aus Brandschutzgründen nicht geböllert werden.