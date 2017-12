dpa/Paul Zinken Bild: dpa/Paul Zinken

Do 28.12.2017 | 16:25 | Interviews

- Ausbruch in Plötzensee: "Super-Gau" für Justizsenator?

Die Polizei fahndet nach vier Männern, die am Donnerstag aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Plötzensee geflohen sind. Die Männer zwängten sich durch einen Lüftungsschlitz in einer Betonmauer - bei dem Ausbruch wurde schweres Werkzeug benutzt. Ob die Ausbrecher Helfer beim Wachpersonal hatten, sei derzeit noch unklar, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) im Inforadio. Es werde eine "Schwachstellenanalyse" erstellt. Persönliche Konsequenzen aus dem Vorfall - wie von der CDU gefordert - stünden für ihn nicht im Fokus, so Behrendt.

Aus der Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee sind am frühen Donnerstagmorgen vier Inhaftierte entflohen. Die Männer entkamen über einen Lüftungsspalt in der Außenmauer, wie ein Sprecher des Justizsenats sagte. Die Gefangenen arbeiteten demnach in der Kfz-Werkstatt, die sich auf dem Gelände der JVA befindet. Dort hätten sie am Morgen ihren Dienst angetreten. Ihr Verschwinden sei zwischen 6.30 und 7.00 Uhr bemerkt worden.

Mehr zum Thema bei rbb|24 rbb/Raphael Knop Kamera filmte den Ausbruch - Gefangene fliehen mit Hammer und Flex aus JVA Plötzensee Vier Männer sind am Donnerstag aus der Haftanstalt Plötzensee ausgebrochen. Sie entkamen über einen Lüftungsschacht. Justizsenator Behrendt räumte gleich mehrere Fehler ein. So seien Bilder einer Überwachungskamera nicht richtig ausgewertet worden.

Schweres Werkzeug im Einsatz

Die Gefangenen haben sich den Weg in die Freiheit mit Hilfe schwerer Werkzeuge gebahnt. Die Männer zerschlugen in einem Heizungsraum zunächst den Betonmittelpfosten einer Lüftungsöffnung an der Außenmauer mit einem schweren Hammer, wie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Anstaltsleiter Uwe Meyer-Odewald am Donnerstag mitteilten. Dann zersägten sie die Stahlträger unter dem Beton mit einer Flex. Die Ausbrecher zwängten sich anschließend durch die enge Öffnung ins Freie und krochen unter dem Außenzaun des Gefängnisses in die Freiheit.



Die Flüchtigen sind den Angaben zufolge zwischen 27 und 38 Jahre alt. Sie saßen wegen Straftaten wie Diebstahl, räuberischer Erpressung oder schwerer Körperverletzung hinter Gitter. In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind derzeit 362 Personen inhaftiert.

CDU spricht von "Super-Gau" für Justizsenator

Die CDU gab dem Senat die Schuld für den Ausbruch. Der Vorfall sei ein "Super-GAU" für Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), urteilte die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. "In früheren Zeiten haben Justizsenatoren bei solchen Ereignissen ihr Amt zur Verfügung gestellt", schrieb die Fraktion.

Behrendt: Fehler analysieren, Fehler abstellen