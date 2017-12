Mi 27.12.2017 | 12:05 | Interviews

- Unter Schwestern: Der Salafismus wird weiblicher

Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalens warnt vor salafistischen Frauennetzwerken. Der Leiter der Behörde, Burkhard Freier, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", weil viele männliche Anführer in Haft säßen, füllten Frauen die Lücken. Sie hätten teilweise mehrere hundert Follower auf Facebook und seien in der Szene akzeptiert. Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt sagte im Inforadio, diese Entwicklung könne man auch in anderen Bundesländern beobachten.

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz sieht im wachsenden Einfluss weiblicher Salafisten die Gefahr, dass in Deutschland Parallelgesellschaften entstehen. Weil viele charismatische Führungspersonen der salafistischen Szene in Haft säßen, füllten Frauen die Lücken, sagte Burkhard Freier, Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Verfassungsschutz in NRW beobachte "ein sogenanntes Schwesternetzwerk mit 40 Frauen". Sie seien gut vernetzt und auch von den Männern der Szene mittlerweile akzeptiert.



infos im www tagesschau.de - Verfassungsschutz warnt vor Salafistinnen

Aggressive Propaganda im Netz