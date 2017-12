- Für Schnee reicht es zu Weihnachten nicht

Der Traum von einer Weißen Weihnacht dürfte in diesem Jahr wohl flach fallen - für Heiligabend haben die Meteorologen milde Temperaturen vorhergesagt, und dazu auch noch windiges Schauerwetter. "Wir sind mitten drin in einer westlichen Strömung, mit der milde Atlantikluft zu uns gelangt", sagte der Meteorologe Ronny Büttner im Inforadio.



Weihnachten steht vor der Tür und noch immer sieht es in weiten Teilen Deutschlands nicht nach Schnee aus. Nur noch in den Hochlagen der Alpen soll es jetzt am Wochenende schneien. In den restlichen Regionen gibt es ein grau-grünes Weihnachtsfest. Verantwortlich für das mildere Wetter ist eine Warmfront, die sich allerdings nur langsam vom Norden und Nordwesten in den Süden der Republik vorarbeitet.



Klassisches Weihnachts-Tauwetter erwarten die Experten pünktlich zum Heiligabend. In tieferen Lagen geht es dann eher wechselhaft zu. Die Temperaturen steigen auf über fünf Grad. Im Westen rechnen die Wetterexperten sogar einen Tag vor Heiligabend mit bis zu 11 Grad. Die Sonne kommt dann nur noch wenig zum Vorschein. Mehr Regen wird die Autofahrer dann über die Feiertage beschäftigen.