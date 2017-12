Nasser Nasser/AP Bild: Nasser Nasser/AP

Sa 23.12.2017 | 08:24 | Interviews

- Weihnachten im Heiligen Land

Zu Zeiten von Christi Geburt war Bethlehem ein unbedeutendes Dorf. Heute ist es eine Großstadt und mit der Geburtskirche eine heilige Stätte der Christenheit. Doch gerade in der heutigen Zeit ist der Friede dort äußerst brüchig. Wie feiern Christen vor diesem Hintergrund das Fest? Darüber sprach Norbert Hansen mit Mitri Raheb; er ist Palästinenser und war christlicher Pfarrer an der Weihnachtskirche in Bethlehem, die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (ELCJHL) gehört. Nach seinen Worten finden die Gottesdienste statt; andere Feiern wie z.B. Tanzparties wurden hingegen abgesagt.

Er berichtet von einer "gemischten" Stimmung: Die Menschen seien zornig über die Entscheidung von US-Präsident Trump, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Auf der anderen Seite hätten die Palästinenser neue Hoffnung durch die Entscheidung der UNO-Vollversammlung geschöpft. Aufgrund der jüngsten Spannungen hätten zwei Gruppen ihren Besuch in Bethlehem abgesagt; die meisten Touristen ließen sich jedoch nicht einschüchern.