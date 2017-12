- "Böll war getrieben von der Liebe zu den Menschen"

Literaturnobelpreisträger, Gewissen der Nation - Heinrich Böll sind im Laufe seines schriftstellerischen Schaffens vor allem diese beiden Etiketten angeheftet worden. Lange Zeit gehörten seine Werke zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht. Am Donnerstag wäre er hundert Jahre alt geworden. Der Schriftsteller Maxim Biller würdigt Böll als außergewöhnlichen Literaten: "Die Schönheit seiner Sprache und das Faszinierende der Menschen, die er beschreibt, ziehen mich in ihren Bann", schwärmt er.

1917

Geboren in Köln, katholische Handwerkerfamilie

1939-45

Wehrmachtssoldat im Zweiten Weltkrieg

1943

Heirat mit Annemarie Cech

1951

Preis der Gruppe 47 für "Die schwarzen Schafe"

1954

Erster Besuch in Irland

1961

Der "Spiegel" bringt eine Titelgeschichte über ihn: "Deutschlands erfolgreichster Nachkriegsautor"

1963

Großer Auflagenerfolg mit "Ansichten eines Clowns"

1970

Deutscher PEN-Präsident

1971

"Gruppenbild mit Dame". Sein umfangreichster und in den Augen vieler Kritiker bedeutendster Roman ist eine Aufarbeitung der Nazizeit, aber auch des Bombenkriegs

1972

Ein Artikel im "Spiegel", in dem er die "Bild"-Zeitung angreift, löst eine Hetzkampagne gegen ihn aus. Polizei umstellt sein Haus in der Eifel, weil er fälschlich verdächtigt wird, Terroristen zu verstecken.



Nobelpreis für Literatur

1983

Beteiligung an einer Sitzblockade des US-Militärdepots Mutlangen

1985

Tod in seinem Haus in Langenbroich in der Eifel