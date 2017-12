- Die Katalanen haben erneut die Wahl

In Katalonien steht an diesem Donnerstag eine Abstimmung von großer Tragweite an, deren Ausgang für ganz Spanien von immenser Bedeutung ist. Bei der Regionalwahl wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Befürwortern der Unabhängigkeit von Spanien und deren Gegnern gerechnet. Der Politikwissenschaftler und Katalonien-Experte Peter Kraus ist gerade aus der Region zurückgekommen. Von welchem Wahlausgang geht er aus?



In einem höchst aufgeheizten politischen Klima wählen die Katalanen am Donnerstag ihr Parlament neu. Die Umstände sind ungewöhnlich: Die Abstimmung wurde von der Zentralregierung in Madrid angesetzt, um einer Revolte von Separatisten in der nordostspanischen Region beizukommen. Kandidaten der Separatisten, von denen sich einige ins Ausland abgesetzt haben und andere inhaftiert sind, treten bei der Wahl gegen Verfechter der spanischen Einheit an.



Beide Lager nehmen für sich in Anspruch, am besten geeignet zu sein, Stabilität und Wachstum zurück nach Katalonien zu bringen. Die Region ist tief gespalten, der Riss trennt sogar Familien. Und ganz Spanien befindet sich in seiner tiefsten Krise seit der Rückkehr zur Demokratie 1978.