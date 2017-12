- Trumps Steuerreform und ihre Folgen

Kaufen, kaufen, kaufen! - hieß es am deutschen Aktienmarkt, als klar war, dass US-Präsident Trump seine Steuerreform in den USA durchbekommt. Kern der Reform: Unternehmen in den USA müssen deutlich weniger Steuern zahlen. Welche Konsequenzen drohen nun der deutschen Wirtschaft? "Wenn die US-Wirtschaft floriert, können davon auch deutsche Exporte und letztlich auch der Arbeitsmarkt profitieren", erklärt Wirtschaftsprofessor Michael Burda von der Berliner Humboldt-Universität. Aber er warnt auch: "Sollte die US-Wirtschaft überhitzen, könnte der Dollar stärker werden."

Seit Wochen haben die Republikaner in den USA an ihrer Steuerreform herumgedoktert. Der nun im Senat beschlossene Entwurf sieht hohe Steuersenkungen für Unternehmen und Wohlhabende vor und geringere für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. Nach der Zustimmung des Repräsentantenhauses und der Unterschrift von Präsident Donald Trump soll das Steuergesetz 2018 in Kraft treten.



Die Einzelheiten:



FÜR UNTERNEHMEN SIND DIE STEUERSENKUNGEN DAUERHAFT, FÜR EINZELPERSONEN UND FAMILIEN NICHT



Mit dem Gesetzespaket wird die Körperschaftssteuer permanent von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Die Steuersenkungen für Einzelpersonen und Familien gelten aber nur vorübergehend und laufen 2026 aus.



DIE SCHULDEN WERDEN SICH VERGRÖßERN



Obwohl die Republikaner in den vergangenen Jahren immer wieder darauf gepocht hatten, keine weiteren Schulden zu machen, wird das Gesetzesvorhaben die Staatsschulden innerhalb eines Jahrzehnts Prognosen zufolge um 1,46 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) vergrößern. Die Verschuldung beträgt gegenwärtig 20 Billionen Dollar. Die Republikaner erwarteten, dass die Steuersenkungen von einem zukünftigen Kongress verlängert werden, so dass sie nicht auslaufen. Dadurch würde die Verschuldung noch weiter steigen.



GRENZE FÜR STEUERABZÜGE



Umsatzsteuern und andere von Einzelstaaten und Kommunen erhobene Steuern werden bei der Berechnung von Bundessteuern nur noch begrenzt abzugsfähig sein. Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Grenze von 10.000 Dollar vor. Der Abzug ist vor allem für die Einwohner von Staaten mit hohen Steuern wie New York, New Jersey und Kalifornien bedeutsam. Unternehmen werden allerdings weiterhin Steuerzahlungen an Bundesstaaten und Kommunen als normale Ausgaben geltend machen können.



STEUERGUTSCHRIFT FÜR KINDER STEIGT



Die gegenwärtige Steuergutschrift von 1000 Dollar pro Kind verdoppelt sich auf 2000 Dollar. Bis zu 1400 Dollar davon können Familien, die geringe oder keine Steuern bezahlen müssen, ausgezahlt bekommen. Eltern müssen die Sozialversicherungsnummern der Kinder angeben, um die Kindergutschrift zu erhalten. Ziel dieser Maßnahme ist, Menschen, die illegal in den USA sind, die Gutschrift vorzuenthalten.



ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM VORHERIGEN ENTWURF



Der jüngste Entwurf enthält Änderungen gegenüber einem vorherigen, dem das Repräsentantenhaus bereits zugestimmt hatte: Er lässt einige Steuervorteile weiterhin zu. Dazu zählt die Abzugsfähigkeit medizinischer Ausgaben, die nicht von einer Versicherung erstattet werden, die Abzugsfähigkeit von Zinsen auf Studiendarlehen und eine Steuergutschrift von 7500 Dollar für Elektroautos.



ÄNDERUNG AN OBAMACARE



Das Gesetzesvorhaben schafft einen wichtigen Teil des Krankenversicherungsgesetzes Obamacare ab: Die Vorschrift, dass alle Amerikaner krankenversichert sein müssen oder andernfalls eine Strafsteuer zahlen müssen.



ÖLFÖRDERUNG



Zudem wird durch eine Klausel in dem Gesetz auch ermöglicht, dass im Naturschutzgebiet Arctic National Wildlife Refuge in Alaska nach Erdöl und Erdgas gebohrt werden kann.