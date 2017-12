Bild: AP

- EU und Polen im Dauerclinch

Im Streit um Polens Justizreform könnte die EU-Kommission in der kommenden Woche die Einleitung eines beispiellosen Strafverfahrens beschließen. "Ich vermute, dass wir am Mittwoch bereit sind, diesen Schritt einzuleiten", sagte EU-Haushaltskommissar Oettinger am Freitag. Was bedeutet das für die beiderseitigen Beziehungen? Fragen dazu an Róza Thun, Mitglied des Europäischen Parlaments in der EVP-Fraktion.

Die Kommission liegt seit Anfang 2016 mit Warschau im Clinch. Damals leitete Brüssel ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit ein, als Warschau die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts beschnitt. Ende Juli folgte dann ein Vertragsverletzungsverfahren wegen eines Gesetzes, das die Befugnisse des Justizministers bei der Besetzung von Richterposten ausweitet. Die umstrittenen Reformen der nationalkonservativen Regierung in Warschau untergraben nach Einschätzung der EU die Rechtsstaatlichkeit in dem Mitgliedsland. Polen widersetzt sich bislang der Aufforderung, die Reformen zu ändern.



Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass die EU-Kommission jetzt erstmals ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag vorschlagen wird. Einleiten kann ein solches Verfahren nur der Europäische Rat.





Schwerste Sanktion für Mitgliedstaaten