Mi 20.12.2017 | 12:05 | Interviews

- Gender Pricing: Frauen zahlen drauf

Haarschnitt ist nicht gleich Haarschnitt, Shampoo ist nicht gleich Shampoo - es kommt darauf an, wer kauft: ob Mann oder Frau. Vor allem Frauen müssen für viele Dienstleistungen wie in der Textilreinigung und beim Friseur mehr bezahlen als Männer, wie eine Analyse der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ergeben hat. Deren Leiterin Christine Lüders rät im Inforadio: "Man sollte auf jeden Fall nachfragen und sich am besten ein Geschäft suchen, das bei der Preisgestaltung nicht nach Geschlecht einteilt, sondern zum Beispiel nach Kurz- und Langhaarschnitt."



Frauen zahlen vor allem bei Dienstleistungen teils deutlich mehr als Männer. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellte am Mittwoch in Berlin eine Studie vor, wonach Frauen insbesondere beim Friseur und der Textilreinigung tiefer in die Tasche greifen müssen. Ein Kurzhaarschnitt kostet demnach in 89 Prozent der Friseur-Salons mehr als ein Männer-Kurzhaarschnitt, teils ist er sogar doppelt so teuer. Außerdem verlangen 32 Prozent der Reinigungsbetriebe für die Reinigung einer Damen-Bluse weitaus mehr als für ein Herren-Hemd.

"Preisunterschiede verstoßen gegen Diskriminierungsverbot"