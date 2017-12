dpa Bild: dpa

- NC: Studierende haben Entwurf für Auswahlverfahren

Die Vergabe von Studienplätzen im Fach Medizin ist teilweise verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Aber wie sollen die Hochschulen das stemmen, was ihnen durch das Urteil jetzt auferlegt wird? Erst einmal müssen Bund und Länder die Leitplanken für ein Auswahlverfahren festlegen, bei dem nicht vorangig die Abitur-Note zählt. Es gibt schon einen Entwurf für ein solches Verfahren. Isabell Molwitz von Bundesvertretung der Medizinstudierenden erklärte im Inforadio-Gespräch mit Irina Grabowski, wie dieses Verfahren aussieht.