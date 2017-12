dpa, Paul Zinken Bild: dpa, Paul Zinken

Di 19.12.2017 | 15:45 | Interviews

- S-Bahn-Chaos: Stromausfall durch Wartungsarbeiten

Der Betrieb bei der Berliner S-Bahn läuft nach dem flächendeckenden Ausfall am Dienstagmorgen wieder weitgehend normal. Mitten im Berufsverkehr hatte es im gesamten Netz Ausfälle und Verspätungen gegeben. Grund dafür war eine Stellwerksstörung am Ostbahnhof. S-Bahnsprecher Ahlert erklärte im Inforadio, im Zuge von nächtlichen Wartungsarbeiten habe es einen Stromausfall in der Betriebszentrale in Halensee gegeben. Dieser habe sich bis in den Betriebsbeginn hinein ausgewirkt.