- Ist 2020 endlich ein belastbares Datum?

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft FBB hat am Freitag offiziell einen neuen Eröffnungstermin für den BER genannt: demnach soll der Pannenflughafen nun voraussichtlich im Herbst 2020 an den Start gehen. Doch die Skepsis ist groß - zu viele Termine sind in der Vergangenheit bereits geplatzt. Woher kommt der Optimismus, dass es nun diesmal klappen soll? Fragen an Rainer Bretschneider, Staatssekretär und Flughafenkoordinator des Landes Brandenburg.



Eigentlich sollte der Flughafen nach fünf Jahren Bauzeit schon 2011 in Betrieb gehen. Sämtliche Eröffnungstermine kippten seitdem jedoch, weil Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme abzuarbeiten sind. Besonders der Brandschutz im Hauptterminal macht Schwierigkeiten.



Flughafenchef Lütke Daldrup hatte noch Anfang dieses Jahres das Ziel, den Flughafen 2018 in Betrieb zu nehmen. "Heute wissen wir, dass wir wesentlich länger brauchen", sagte er. Das liegt unter anderen an Umbauten der Sprinkleranlage und Mängeln beim Brandschutz, die der Tüv kürzlich festgestellt hatte.



Durch die abermals verzögerte Eröffnung braucht die Betreibergesellschaft des BER zusätzliches Geld für das Projekt, wie Lütke Daldrup erklärte. Der Aufsichtsrat werde im März darüber beraten, wie die Fertigstellung finanziert werden kann. Man wolle "alle Möglichkeiten zur Eigen- und Fremdfinanzierung nutzen".

Umzugsfrist soll 14 Tage betragen