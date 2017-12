- Mein Vater, Hans Rosenthal

Er hat nach dem zweiten Weltkrieg die deutsche Rundfunk- und Fernsehgeschichte geprägt wie kaum ein anderer: der legendäre Showmaster Hans Rosenthal. Seine Sendungen kennt auch heute noch jeder. Dass er als Jude den Holocaust ab 1943 versteckt in einer Berliner Laubenkolonie überlebte, verdankte er drei Berlinerinnen. Doch über dieses Kapitel seines Lebens redete Rosenthal selbst mit seinen Kindern nur spärlich. Ein RBB-Film begibt sich jetzt auf Spurensuche - Irina Grabowski spricht mit den beiden Autor(inn)en Susanne Heim und Maico Ringelmann.

Die erste Station: eine Ausstellung in Neuendorf, ehemalige Hachschara-Einrichtung, in der jüdische Jugendliche in Landwirtschaft und Handwerk ausgebildet wurden, um nach Palästina zu gehen.

Hier war auch Hans Rosenthal gewesen. Nie hatte er davon erzählt - höchstens auf Familienfesten hörte der Sohn Erinnerungsfetzen, die mehr Rätsel aufgaben als aufklärten.

Gert, der jüngere Bruder des Vaters, dessen Namen er trägt, wurde deportiert und im NS-Vernichtungslager Majdanek ermordet, während Hans Rosenthal untertauchen konnte. Nun beginnt eine spannende, aber auch mühsame Spurensuche, entlang der Lebensstationen des Vaters in der Nazi-Zeit. Sie führt zu Zeitzeugen, Archiven, verfallene Häusern und Ruinen.

Gert Rosenthal erinnert sich, "immer wenn meine Schwester oder ich unseren Vater etwas zur Nazi-Zeit fragten, wechselte er nach zwei Sätzen das Thema, es schien mir, als wollte er uns vor diesen schrecklichen Geschichten verschonen." Jetzt hofft der Sohn, dass durch die filmische Spurensuche ein wenig Licht in das Dunkel seiner Familiengeschichte gebracht werden kann.