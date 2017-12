- Aufsichtsrat berät Eröffnungstermin

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat am Freitagvormittag Beratungen über einen Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen aufgenommen. Das Datum soll am Abend nach der Sitzung am Flughafen Tegel bekannt gegeben werden. Über den Stand der Dinge um 15.00 Uhr berichtet Inforadio-Flughafenexperte Thomas Rautenberg.