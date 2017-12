dpa Bild: dpa

- Wie Deutschland mit IS-Rückkehrern umgeht

Seit Jahren lockt die Terrormiliz "Islamischer Staat" junge Männer und Frauen aus Europa in die Kampfgebiete des IS in Syrien und im Irak. Jetzt, wo die Organisation vor dem Kollaps steht, wollen viele von ihnen zurück nach Deutschland. Natürlich geht das nicht so einfach, wie wir aus Beispielen wissen. Wie geht die Bundesrepublik mit Rückkehrern um? Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg berichtet.

Nach Götschenbergs Angaben gibt es mittlerweile 300 Personen, die inzwischen zurückgekehrt sind. Bei vielen wisse man jedoch nicht genau, was sie in Syrien oder im Irak gemacht haben. "Wenn man ihnen etwas strafbares nachweisen kann - und dazu gehört schon die Tatsache, dass sie bei der Organisation IS gewesen sind - dann wird ihnen in Deutschland der Prozess gemacht. In anderen Fällen werden sie überwacht." Etwa 500 Jugendliche aus Deutschland hielten sich jedoch noch immer in Syrien oder im Irak auf. Viele davon gehören nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden zum "harten Kern" der Organisation und sind bereit, für den IS zu sterben.

Rückkehrer bleiben Gefährder

Lange Zeit ging man davon aus, dass Rückkehrer die größte Terrorgefahr für Deutschland darstellen - Kämpfer, die an Waffen und Sprengstoff beim IS ausgebildet wurden, "der kampferfahren und verroht ist". Dies habe sich jedoch nicht bewahrheitet: "die Anschläge, mit denen wir es zu tun gehabt haben, haben andere verübt." Dennoch bestehe immer noch die Gefahr, dass junge Menschen nach der Zerschlagung des IS sich nicht von der Ideologie abwenden und weiter potenzielle Gefährder bleiben.

Was genau geschieht mit Rückkehrern?