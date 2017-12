- SPD-Spitze für GroKo-Verhandlungen

Die SPD will nun doch Sondierungsgespräche mit CDU und CSU über die Bildung einer Bundesregierung führen. Das hat der Parteivorsitzende Schulz in Berlin nach einer Sitzung der SPD-Führungsgremien angekündigt. Die Gespräche würden aber ergebnisoffen geführt, sagte Schulz. Es werde auch über andere Modelle wie eine Minderheitsregierung unter Führung von Kanzlerin Merkel verhandelt. Wie bewertet die Stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl die Entscheidung?





Die SPD-Spitze hat sich am Freitag einstimmig für Sondierungsgespräche mit der Union ausgesprochen. Die Sozialdemokraten wollen die Verhandlungen mit CDU und CSU "ergebnisoffen" führen, kündigte SPD-Chef Martin Schulz nach Beratungen der SPD-Führung in Berlin an. "Wir werden offen und konstruktiv in die Sondierungen gehen", erklärte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles.

Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD kommen zunächst am Mittwoch erneut zusammen, um den weiteren Ablauf der Gespräche zu vereinbaren. Er gehe davon aus, dass die Sondierungen dann Anfang Januar beginnen, sagte Schulz. Für den 14. Januar hat die SPD vorläufig einen Parteitag einberufen, um über das Ergebnis der Sondierungen zu beraten. Der Parteitag könne aber auch noch verschoben werden, fügte der Parteivorsitzende hinzu.