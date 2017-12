- Wood bekräftigt Deal mit der EU

- EU-Bürger, die zum Zeitpunkt des EU-Austritts 2019 schon in Großbritannien leben, können dort weiter wohnen, arbeiten und studieren. Dasselbe gilt für Briten in der EU.



- Diese Bürger dürfen ihre Familie nachholen, auch Kinder, die erst nach dem Brexit geboren werden.



- Briten in der EU und EU-Bürger in Großbritannien behalten Ansprüche an Kranken- und Rentenversicherung und andere Sozialkassen.



- Großbritannien verspricht den EU-Bürgern im Land einen besonderen Aufenthaltsstatus, der ihre Rechte sichert. Er soll einfach und zu niedrigen Kosten zu beantragen sein.



- EU-Bürger können ihre Rechte nur vor britischen Gerichten einklagen; diese müssen aber die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einbeziehen und können dem EuGH Fragen vorlegen.