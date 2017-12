Inga Kjer/imago Bild: Inga Kjer/imago

Fr 15.12.2017

- Stoiber: "Die Querelen sind Vergangenheit"

Noch bis Samstag will die CSU auf ihrem Parteitag in München ihren künftigen Kurs abstecken – und die Weichen auf das Landtagswahljahr 2018 stellen. Im Inforadio äußert sich der ehemalige CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber zuversichtlich: Die innerparteilichen Querelen seien nun beendet. Optimistisch äußerte sich Stoiber auch in Sachen Große Koalition: "Ich glaube, dass die SPD letztlich ihrer Verantwortung nachkommen wird."