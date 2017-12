dpa Bild: dpa

Do 14.12.2017 | 16:05

- Islamisten-Razzia in Berlin: Viel Aufwand, wenig Ertrag

Mit einer größeren Razzia ist die Polizei in Berlin und Sachsen-Anhalt am Donnerstag gegen die Islamistenszene vorgegangen. Die Beamten durchsuchten mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Unterstützern der Terrormiliz Islamischer Staat. Hintergrund sind offenbar Ermittlungen zu Ausreisen in das Herrschaftsgebiet des IS. Jo Goll gehört dem rbb-Rechercheteam an, das die TV-Dokumentation über Anis Amri und die Versäumnisse der Behörden mit erarbeitet hat. Er sprach mit Oliver Rehlinger über die Hintergründe der Razzia.

Die Razzia wurde offenbar gegen vier Beschuldigte geführt, von denen drei bereits im November 2016 nach Syrien ausgereist sind, um sich dort dem "Islamischen Staat" anzuschließen. Der vierte Beschuldigte ist - nach Aktenlage - mutmaßlich ein Deutscher mit arabischen Wurzeln. Er soll die Drei damals zum Flughafen gebracht haben - also ein Unterstützer. Den jungen Männern, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind, wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgehalten - also namentlich dem IS. Außerdem sollen sie eine "staatsgefährdende Straftat" vorbereitet haben. Mindestens einer soll in Syrien eine militärische Kampfausbildung erhalten haben.



Beschuldigter traf Anis Amri

Einen direkten Bezug zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor knapp einem Jahr sehen die Sichereheitsbehörden indessen nicht, so Goll: "Die Männer stammen aus der radikalen Berliner Islamistenszene - und die ist zum Glück nicht allzu groß. In dieser Szene kennt man sich, und deshalb gibt es auch einige darunter, die Anis Amri kannten. Das ist ganz normal, denn Amri war in dieser Szene einfach bekannt." Einer der Beschuldigten sei ein 19-jähriger Schüler mit arabischen Wurzeln sei, mit festem Wohnsitz in Berlin-Charlottenburg. Er soll zeitweise in der Fussilet-Moschee verkehrt haben - "das wissen wir aus den Akten." Im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Breitscheidplatz wurde er im Januar dieses Jahres schon mehrmals als Zeuge vernommen. Am Tatabend, dem 19. Dezember 2016, habe er sich in der Moschee aufgehalten und sei bei manchen Polizisten "auffällig" geworden. Bei den Verhören habe er eingeräumt, Anis Amri zu kennen. Und er habe auch gesagt: am Tattag habe er Amri getroffen, habe Nachmittags mit ihm zu Mittag gegessen in einer Dönerbude im Wedding." Danach fuhren beide mit der S-Bahn Richtung Kreuzberg. Er sei dann irgendwann ausgestiegen, und Amri fuhr zurück in den Wedding in die Fussilet-Moschee. Von dort aus brach er auf, um den Anschlag zu begehen.