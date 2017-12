Do 14.12.2017 | 12:05 | Interviews

- Niki am Boden: Letzte Hoffnung für die Angestellten

Der Insolvenzverwalter des insolventen österreichischen Ferienfliegers Niki, Lucas Flöther, will noch am heutigen Donnerstag Gespräche über einen Notverkauf führen. Man habe noch einige Tage Zeit, bevor die Air-Berlin-Tochter ihre Start- und Landerechte verliere, erklärte Flöther. Passagiere warten inzwischen an zahlreichen Ferienorten auf ihren Rückflug. Der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Kebekus, sagte im inforadio, er rechne in den nächsten Tagen mit neuen Angeboten.



Bis Ende des Monats müsse es ein realistisches Konzept geben.



Niki hatte am Mittwoch überraschend Insolvenz angemeldet. Zuvor hatte die Lufthansa ihr Übernahmeangebot wegen starker Bedenken der EU-Wettbewerbshüter zurückgezogen. Tausende Passagiere sitzen jetzt im Ausland fest. In Tegel bildeten sich an den Schaltern Schlangen von Kunden, die in die Ferien starten wollten. Vor allem aber sind zehntausende Passagiere gestrandet, die zurück nach Hause wollen. Seit Mitternacht bleiben alle Niki-Flüge am Boden.



Man werde Niki-Fluggästen verfügbare Sitzplätze zu Sonderkonditionen anbieten, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Condor kündigte kostenfreie Rückflüge an und will die Kapazitäten erhöhen. Pauschalreisende müssen sich grundsätzlich an ihren Veranstalter wenden.