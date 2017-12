- Mammutberatung über Berliner Doppelhaushalt

58 Milliarden Euro für zwei Jahre: Ein wirklich fetter Haushalt ist das für Berlin - mit riesigen Investitionen darin, und mit Nachträgen wegen der guten Steuerentwicklung. Darum dürfte auch die Generaldebatte um diesen Haushalt eine der üppigsten werden. Wie man hört, könnte es auch Mitternacht werden, bis es zu einer Abstimmung über den Etat kommt. Jan Menzel ist unser landespolitischer Korrespondent und noch dabei. Zumindest die ersten Stunden der Debatte hat er verfolgt.





Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht im geplanten Doppelhaushalt seiner Regierung auch einen Paradigmenwechsel. Der Abbau von Schulden werde weiterhin eine Rolle spielen, darauf lege er persönlich wert, sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Wichtig sei nun aber "auch das Investieren". Das Parlament sollte am späten Abend über den ersten Haushalt der Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken abstimmen.



Nach einem Jahrzehnt des Sparens komme ein Jahrzehnt der Investitionen, sagte Müller. Den Berlinern solle so auch etwas zurückgegeben werden, denn sie hätten Gehaltskürzungen in der Verwaltung und andere Einsparungen gespürt. Nun würden zusätzlich 400 Polizisten pro Jahr eingestellt und auch 300 Feuerwehrleute.



Es werde auch in die Infrastruktur investiert - in Schulbau, Straßenbau, Krankenhäuser und Kulturgebäude. "Und es stimmt, diese Trendwende ist nicht sofort in allem spürbar", sagte Müller. Jede Baumaßnahme brauche Kapazitäten der Bauwirtschaft. "Das ist eine große Kraftanstrengung, das zu organisieren."

(dpa/bb)