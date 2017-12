- "Viele wünschen sich Einhörner - und Frieden auf der Welt"

Jahr für Jahr wird das brandenburgische Himmelpfort immer zu Weihnachten zum Sehnsuchtsort hunderttausender Kinder in aller Welt. 20 Engel unterstützen den Weihnachtsmann beim Beantworten der Briefe, die noch bis zum dritten Advent abgeschickt werden können. "Bisher haben uns mehr als 122.000 Briefe erreicht, meist aus Deutschland, aber auch sehr viele aus Taiwan", berichtet uns der fleißige Weihnachtsengel Tina. Auf dem Wunschzettel stehen demnach nicht nur Smartphones oder Einhörner: immer wieder wünschen sich die Kleinen auch Frieden, Liebe und Gesundheit.

Die Post geht an

In der Weihnachtspostfiliale nördlich von Berlin landen übrigens nicht nur in der Vorweihnachtszeit Wunschzettel. Bis Ende August wurden in diesem Jahr bereits rund 2.000 Briefe gezählt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post.

Das Weihnachtspostamt Himmelpfort ist das größte in Deutschland. Insgesamt gibt es neun Filialen in Orten, die in ihrem Namen "Engel", "Himmel" oder "Nikolaus" tragen.

Himmelpfort ist die einzige Weihnachtspostfiliale in Ostdeutschland und bis Heiligabend geöffnet. Damit die Kinder die Antwort verstehen, schreibt der Weihnachtsmann mit seinen Engeln den Angaben zufolge neben Deutsch auch in verschiedenen Fremdsprachen.