- Brexit-Gipfel unter schwierigen Vorzeichen

In Brüssel hat am Donnerstagnachmittag ein EU-Gipfel zum Thema "Brexit" begonnen. Auch die britische Premierministerin May nimmt an dem Treffen teil. Sie hatte gestern bei einer Abstimmung im britischen Parlament eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Caspary, sieht die Gespräche mit Großbritannien dadurch erschwert. Es sei nicht gut, wenn sich ein Verhandlungspartner ständig zurückkoppeln muss, sagte Caspary im Inforadio.

Die jüngste Einigung mit Großbritannien etwa über die finanziellen Lasten stimme ihn aber zuversichtlich, jetzt in die zweite Phase der Verhandlungen einzutreten, sagte Caspary weiter.





Weiterer Zankapfel: Die Flüchtlingspolitik

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei ihrem Gipfel auch über die Flüchtlingspolitik. Der amtierende EU-Ratspräsident Donald Tusk als Gipfelorganisator hatte verpflichtende Aufnahmequoten für Flüchtlinge in seinem Einladungsschreiben als "höchst spaltend" und "unwirksam" bezeichnet.



Derzeit hätten die Länder am Rande der EU "sehr, sehr große Verantwortung" in der Flüchtlingskrise, sagte Merkel. Das jetzige EU-Asylsystem funktioniere "überhaupt nicht". Deswegen brauche die EU "auch nach innen solidarische Lösungen".



Nach den sogenannten Dublin-Regeln müssen Asylanträge in dem EU-Land bearbeitet werden, in dem die Flüchtlinge zuerst europäischen Boden betreten. Dies führte in den vergangenen Jahren zu einer massiven Überlastung südlicher EU-Staaten. Pläne für die EU-Asylreform sehen nun vor, bei hohen Flüchtlingszahlen automatisch eine Umverteilung auf andere EU-Staaten einzuleiten. Osteuropäische EU-Staaten lehnen dies strikt ab.