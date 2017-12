- Homesharer loben Neuregelung der Zweckentfremdung

Darf man in Berlin die Wohnung als Ferienunterkunft an Touristen weitervermieten? Seit einem Jahr ist das zwar offiziell verboten, aber es gibt Ausnahmen. Am MIttwoch ist eine neue Ausnahme hinzugekommen: An höchstens 60 Tagen pro Jahr darf man sein Zuhause mit Berlin-Besuchern teilen. So sieht es die Novelle des Zweckentfremdungsgesetzes vor, die Senatorin Lompscher vorgestellt hat. Mehr dazu von Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann.