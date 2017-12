Mi 13.12.2017 | 13:05 | Interviews

- Neue Regeln für Zweckentfremdung

Darf man in Berlin die Wohnung als Ferienunterkunft an Touristen weitervermieten? Seit einem Jahr ist das zwar offiziell verboten, aber es gibt Ausnahmen. Am MIttwoch ist eine neue Ausnahme hinzugekommen: An höchstens 60 Tagen pro Jahr darf man sein Zuhause mit Berlin-Besuchern teilen. So sieht es die Novelle des Zweckentfremdungsgesetzes vor, die Senatorin Lompscher vorgestellt hat. Mehr dazu von Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann.



Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat am Mittwoch die Gesetzesnovelle zum Zweckentfremdungsverbot vorgestellt. Die neue Fassung solle etwaige Gesetzeslücken schließen, Unklarheiten beseitigen und so den Schutz von bestehendem Wohnraum weiter verbessern, kündigte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an. Der Gesetzentwurf wurde am Dienstag vom Senat beschlossen.

Das Gesetz hat Lücken

Das Zweckentfremdungsverbot soll verhindern, dass immer mehr Wohnungen in der Hauptstadt gewerblich an Touristen vermietet werden und somit dem Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Privatleute dürfen ihre selbst bewohnten Wohnungen nur mit einer Ausnahmegenehmigung vom Bezirk vermieten. Allerdings gibt es Gesetzeslücken, beispielsweise bei Zweitwohnungen: Demnach reichen "gelegentliche Aufenthalte" in der Berliner Wohnung aus, damit die Vermietung als Ferienwohnung erlaubt wird. In zwei bekannt gewordenen Fällen, dürfen zum Beispiel eine Italienerin und ein Israeli, die ihre Zweitwohnungen in Berlin nur fünf bzw. sechseinhalb Monate im Jahr nutzen, legal an Touristen vermieten. Im Frühjahr erklärte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das Zweckentfremdungsverbot für teilweise verfassungswidrig und legte es dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor. Geklagt hatten vier Besitzer bzw. Anbieter von Wohnungen, die schon vor dem Verbot als Ferienwohnungen genutzt worden waren.



60 Tage legales Home-Sharing