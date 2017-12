- Opferbeauftragter Weber: "Zu viel Behörde - zu wenig Mensch"

Dem Terror folgte das Gefühl der Opfer, alleingelassen zu werden mit ihrem Leid und ihrer Trauer. Insbesondere der Bundeskanzlerin wurde mangelnde Unterstützung vorgeworfen. So wie der Opferbeauftragte des Bundes, Kurt Beck, kritisiert auch der Berliner Opferbeauftragte, Roland Weber: "Die Betroffenen hätten sich mehr Beistand gewünscht." Das Land Berlin werde im nächsten Jahr eine zentrale Anlaufstelle einrichten und dort auch Soforthilfe leisten. So wie Beck fordert auch Weber: "Die Höhe der finanziellen Hilfe muss angepasst werden!"



Als der Attentäter Anis Amri am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche raste, war die Stadt auf den Terroranschlag nicht gut vorbereitet. Besonders hart traf das die Familien der Toten und Verletzten. Was muss sich ändern? Eine Bilanz aus Sicht der Opferhilfen: